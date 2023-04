Lollobrigida parla di “sostituzione etnica” e la Schlein delira: “Sapore di suprematismo bianco” (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – Botta e risposta a distanza tra il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e il neo-segretario del Partito Democratico Elly Schlein. Oggetto del contendere alcune frasi dell’esponente di Fratelli d’Italia in fatto di immigrazione. Lollobrigida: “Non possiamo arrenderci all’idea della sostituzione etnica” Intervenendo al congresso nazionale della Cisal, Lollobrigida ha sostenuto che l’immigrazione non possa essere la soluzione alla crisi demografica del nostro Paese: “Dobbiamo pensare anche all’Italia di dopodomani. Per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque e avere una famiglia. Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – Botta e risposta a distanza tra il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francescoe il neo-segretario del Partito Democratico Elly. Oggetto del contendere alcune frasi dell’esponente di Fratelli d’Italia in fatto di immigrazione.: “Non possiamo arrenderci all’idea della” Intervenendo al congresso nazionale della Cisal,ha sostenuto che l’immigrazione non possa essere la soluzione alla crisi demografica del nostro Paese: “Dobbiamo pensare anche all’Italia di dopodomani. Per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque e avere una famiglia. Non possiamo arrenderci al tema della...

