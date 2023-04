Lollobrigida | Non possiamo arrenderci alla sostituzione etnica Protestano le opposizioni

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 aprile 2023) "Nonall’idea della: gli italiani fanno meno figli e li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada". Così Francesco, intervenendo al decimo congresso della Cisal. Il ministro della dell'Agricoltura è intervenuto sui temi della denatalità e del calo demografico, anche in relazionequestione dei migranti come rispostacarenza di persone nel mercato del lavoro. Un intervento che segue di pochi giorni le indicazioni contenute nel Def, in base alle quali la presenza di immigrati potrebbere in prospettiva avere un effetto positivo sul debito pubblico. "Le nascite non si incentivano convincendo le persone a passare più tempo a casa", ha detto il fedelissimo di Meloni, secondo cui la strada "è ...