Lollobrigida ministro del suprematismo bianco? ' No alla sostituzione etnica in Italia'

'Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica : gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada'. Francescodell'Agricoltura, sgancia la frase come un missile al congresso della Cisal, verso le due del pomeriggio. Rimane sospesa là su in alto, prima che qualcuno ci faccia veramente ...'È il lavoro delle donne e non quello degli immigrati che salverà le nostre pensioni'. Così la pensa la premier, mentre il suoteme, parole sue, la 'sostituzione etnica'. Temi reali o propaganda 'Parole di sapore suprematista' per la segretaria del Pd Elly Schlein. In Senato entro domani si vota il ..., ildel suprematismo bianco che mentre Mattarella sta ad Auschwitz a commemorare le vittime dell'Olocausto alimentate dall'antisemitismo di Stato di cui il loro 'padre politico' ...

Lollobrigida inciampa sulla «sostituzione etnica» Avvenire

Furiosa polemica tra il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, di Fratelli d'Italia, e l'opposizione - Elly Schlein in testa - dopo le sue parole sul calo della natalità in Italia. «Non ...Non è quella la strada". Così Francesco Lollobrigida, intervenendo al decimo congresso della Cisal. Il ministro della dell'Agricoltura è intervenuto sui temi della denatalità e del calo demografico, ...