Lollobrigida: "Gli incentivi alla famiglia per evitare la sostituzione etnica". E' polemica (Di martedì 18 aprile 2023) Sono un caso le parole del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. :"Vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque, di lavorare e avere una famiglia. Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica" ha detto il ministro intervenendo nel corso del congresso nazionale della Cisal

Elly Schlein attacca: "Le parole del ministro Lollobridiga sono disgustose sono parole inaccettabili da chi ricopre il suo ruolo. Ci riportano agli anni '30 del secolo scorso sono parole che hanno il sapore del suprematismo bianco".

Elly Schlein attacca: "Le parole del ministro Lollobridiga sono disgustose sono parole inaccettabili da chi ricopre il suo ruolo. Ci riportano agli anni '30 del secolo scorso sono parole che hanno il sapore del suprematismo bianco".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #tagada 'Da Lollobrigida parole che ricordano gli anni '30, linguaggio da suprematismo bianco', l'attacco di… - LaStampa : Lollobrigida: 'Gli incentivi alla famiglia per evitare la sostituzione etnica'. E' polemica - smilypapiking : RT @rivalta_danilo: Mentre su Repubblica Lollobrigida grida No alla sostituzione etnica (dimostrando di non capire niente dei contenuti e d… - wilmascampini : RT @Barbarab1974FAN: “È necessario incentivare le nascite in Italia. Abbiamo pertanto deciso al Ministro della Foresta insieme con Santanch… - Biofafafa : RT @Barbarab1974FAN: “È necessario incentivare le nascite in Italia. Abbiamo pertanto deciso al Ministro della Foresta insieme con Santanch… -