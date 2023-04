Lollobrigida: “Bisogna incentivare le nascite, no alla sostituzione etnica. Non è questa la strada” (Di martedì 18 aprile 2023) incentivare le nascite rafforzando il welfare per le famiglie. A ribadire la linea del governo sul tema della denatalità è il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, intervenuto oggi al congresso nazionale della Cisal. “Dobbiamo pensare anche all’Italia di dopodomani. Per queste ragioni vanno incentivate le nascite. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque e avere una famiglia. Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica”, ha affermato. “Le nascite non si incentivano convincendo le persone a passare più tempo a casa, perché si intensificano i rapporti, come ha sostenuto qualcuno, non è quello il modo. Il modo è costruire un welfare che permetta di lavorare e di avere una famiglia, sostenere le ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023)lerafforzando il welfare per le famiglie. A ribadire la linea del governo sul tema della denatalità è il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco, intervenuto oggi al congresso nazionale della Cisal. “Dobbiamo pensare anche all’Italia di dopodomani. Per queste ragioni vanno incentivate le. Va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque e avere una famiglia. Non possiamo arrenderci al tema della”, ha affermato. “Lenon si incentivano convincendo le persone a passare più tempo a casa, perché si intensificano i rapporti, come ha sostenuto qualcuno, non è quello il modo. Il modo è costruire un welfare che permetta di lavorare e di avere una famiglia, sostenere le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Lollobrigida: 'Bisogna incentivare le nascite, no alla sostituzione etnica. Non è questa la strada' [a cura della r… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Lollobrigida: 'Bisogna incentivare le nascite, no alla sostituzione etnica. Non è questa la strada' [a cura della redazione… - MariaGr12512482 : Sono ossessionati dalla sostituzione etnica... Nessuno si sarebbe mai posto il problema, perché bisogna essere razz… - FogliaviolaCom : Bisogna fare i complimenti a questo che è riuscito, a differenza di altri, a sintetizzare la merda che è in un solo… - IVANAGU90585190 : RT @repubblica: Lollobrigida: 'Bisogna incentivare le nascite, no alla sostituzione etnica. Non è questa la strada' [a cura della redazione… -