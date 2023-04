LoJack - Il monitoraggio di autoveicoli diventa più preciso

(Di martedì 18 aprile 2023) La piattaforma di soluzioni per flotte aziendali dellaamplia le proprie funzioni die analisi a supporto della gestione di incidenti, della ricarica di veicoli ibridi ed elettrici, al coordinamento della manutenzione, alle verifiche del carpooling. L'azienda del gruppo CalAmp specializzata nella telematica applicata alla mobilità e al recupero di veicoli rubati si rivolge a fleet e mobility manager annunciando la disponibilità di nuove analisi sulle percentuali di uso delle auto e dati aggregati generali di flotta su percorrenze, ore di utilizzo, durata soste, tempo di accensione motore. Ormai pienamente operativa anche l'integrazione nella piattaforma Fleet Telematics del sistema intelligente di gestione degli incidenti CrashBoxx: il sistema informa i responsabili delle flotte in tempo reale sui sinistri, coi dettagli ...

