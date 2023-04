Locarno 2023: al regista de La marcia dei pinguini Luc Jacquet il Locarno Kids Award la Mobiliare (Di martedì 18 aprile 2023) L'autore de La marcia dei pinguini, Luc Jacquet, sarà premiato a Locarno 2023 con il Locarno Kids Award la Mobiliare. Il Locarno Film Festival 2023 annuncia il primo premiato della sua 76esima edizione, in programma dal 2 al 12 agosto 2023): Luc Jacquet. L'autore de La La marcia dei pinguini (2005), Oscar al miglior documentario nel 2006, sarà in Piazza Grande nella serata del 7 agosto per ricevere il Locarno Kids Award la Mobiliare, dedicato alle personalità capaci di avvicinare il cinema ai più ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023) L'autore de Ladei, Luc, sarà premiato acon illa. IlFilm Festivalannuncia il primo premiato della sua 76esima edizione, in programma dal 2 al 12 agosto): Luc. L'autore de La Ladei(2005), Oscar al miglior documentario nel 2006, sarà in Piazza Grande nella serata del 7 agosto per ricevere illa, dedicato alle personalità capaci di avvicinare il cinema ai più ...

