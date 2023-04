Lo Show dei Record torna nel 2024 (Di martedì 18 aprile 2023) Gerry Scotti - Lo Show dei Record Lo Show dei Record si avvia alla conclusione della nona edizione, la seconda consecutiva in onda su Canale 5 dopo la parentesi del 2018 su Tv8, ma è già al lavoro per la “messa a punto” della decima edizione in programma il prossimo anno. Ad annunciarlo è direttamente il padrone di casa, Gerry Scotti: “Vi annuncio che mentre ancora si deve concludere questa, l’editore mi ha chiesto di preparare quella del prossimo anno e ci stiamo già lavorando“ ha dichiarato a Sorrisi. Lo Show della domenica sera di Canale 5 che macina Record ogni settimana, come da format, sul fronte ascolti ha “vivacchiato” in una corsa all’auditel senza infamia e senza lode. A fine aprile chiuderà i battenti di un’edizione, la più lunga di sempre, iniziata il 19 febbraio; ad ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 aprile 2023) Gerry Scotti - LodeiLodeisi avvia alla conclusione della nona edizione, la seconda consecutiva in onda su Canale 5 dopo la parentesi del 2018 su Tv8, ma è già al lavoro per la “messa a punto” della decima edizione in programma il prossimo anno. Ad annunciarlo è direttamente il padrone di casa, Gerry Scotti: “Vi annuncio che mentre ancora si deve concludere questa, l’editore mi ha chiesto di preparare quella del prossimo anno e ci stiamo già lavorando“ ha dichiarato a Sorrisi. Lodella domenica sera di Canale 5 che macinaogni settimana, come da format, sul fronte ascolti ha “vivacchiato” in una corsa all’auditel senza infamia e senza lode. A fine aprile chiuderà i battenti di un’edizione, la più lunga di sempre, iniziata il 19 febbraio; ad ...

