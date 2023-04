Lo ‘Ius Soli’ di Albano Sant’Alessandro: “Cittadinanza onoraria ai minori nati in Italia da genitori stranieri” (Di martedì 18 aprile 2023) Albano Sant’Alessandro. Lo status non comporta alcun privilegio, ma è un modo per dire “ci siete anche voi, fate parte della comunità”. La proposta arriva da Albano Sant’Alessandro e prevede la Cittadinanza onoraria per tutti i minorenni figli di immigrati nati in Italia e residenti in paese. Nata dal gruppo consiliare di maggioranza ‘Riparti Albano’ (che abbraccia più colori politici, da Fratelli d’Italia al Partito Democratico), della proposta se ne parlerà in Consiglio comunale martedì 18 aprile. Ma la strada sembra già tracciata. Il 4 maggio, in occasione della consueta consegna di una copia della Costituzione ai neo-diciottenni, verranno consegnate anche le prime ventitré cittadinanze onorarie alle ragazze e ai ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 aprile 2023). Lo status non comporta alcun privilegio, ma è un modo per dire “ci siete anche voi, fate parte della comunità”. La proposta arriva dae prevede laper tutti i minorenni figli di immigratiine residenti in paese. Nata dal gruppo consiliare di maggioranza ‘Riparti’ (che abbraccia più colori politici, da Fratelli d’al Partito Democratico), della proposta se ne parlerà in Consiglio comunale martedì 18 aprile. Ma la strada sembra già tracciata. Il 4 maggio, in occasione della consueta consegna di una copia della Costituzione ai neo-diciottenni, verranno consegnate anche le prime ventitré cittadinanze onorarie alle ragazze e ai ...

L'Europa ci lascia soli e la sinistra nega l'emergenza 'Sono contrario allo ius soli e allo ius scholae - ha detto il vicepremier - non può essere la cittadinanza un omaggio lungo il percorso senza che chi la riceve possa scegliere al compimento dei 18 ... Diritti, rifugiati, casa: così la rete dei sindaci costruisce l'opposizione BOLOGNA - Pnrr. Migranti. Autonomia differenziata. Casa. Sanità pubblica. Diritti dei figli delle famiglie arcobaleno e Ius Soli per i giovani di seconda generazione. Su ogni tema un documento, una richiesta, un pungolo al governo. È il fronte combattente dei sindaci del Pd di Elly Schlein (anche se molti di loro al ... To align with Prodi, Schlein should adjust her political stance