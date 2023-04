"Lo faccio in piazza", la fornace di Caterina Balivo: occhio alla promessa-schduetto (Di martedì 18 aprile 2023) "Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza": questa la promessa fatta da Caterina Balivo nello studio di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera su Rai 1. In tutta la città, in effetti, c'è fermento per la quasi certa vittoria della Serie A da parte della squadra di Spalletti. E la Balivo non è l'unica showgirl che ha fatto promesse in previsione della vittoria del tricolore. Alle parole della showgirl campana, la conduttrice Francesca Fialdini è sembrata molto divertita. E in effetti l'idea di vedere la Balivo preparare la pizza tra la folla non capita certo tutti i giorni. A fare una promessa simile sono state pure Marisa Laurito ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) "Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in": questa lafatta danello studio di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera su Rai 1. In tutta la città, in effetti, c'è fermento per la quasi certa vittoria della Serie A da parte della squadra di Spalletti. E lanon è l'unica showgirl che ha fatto promesse in previsione della vittoria del tricolore. Alle parole della showgirl campana, la conduttrice Francesca Fialdini è sembrata molto divertita. E in effetti l'idea di vedere lapreparare la pizza tra la folla non capita certo tutti i giorni. A fare unasimile sono state pure Marisa Laurito ...

