"Lo chiedo ai pacifisti in festa il 25 aprile". Sallusti, la domanda smaschera-sinistra (Di martedì 18 aprile 2023) Oltre venti bambini ucraini, uno aveva solo cinque anni, uccisi a freddo durante l'avanzata su Bakhmut dai mercenari russi del gruppo Wagner, e questa volta a denunciarlo non è una delle tante associazioni che vigilano sui diritti umani a volte sospettate di partigianeria: ad ammetterlo sono due di quei soldati che su ordine superiore hanno schiacciato il grilletto del mitra. Di fronte a una notizia del genere c'è ancora qualcuno disposto a mettere sullo stesso piano gli invasori e gli invasi? Qualcuno ritiene possibile che quel popolo martoriato possa accettare una pace pur che sia? E chiedo ai non pochi pacifisti nostrani in pantofole che gironzolano nei talk televisivi e nelle redazioni dei giornali: ritenete davvero possibile trattare alla pari con un dittatore, Vladimir Putin, che autorizza l'uccisione di bambini in questo modo dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Oltre venti bambini ucraini, uno aveva solo cinque anni, uccisi a freddo durante l'avanzata su Bakhmut dai mercenari russi del gruppo Wagner, e questa volta a denunciarlo non è una delle tante associazioni che vigilano sui diritti umani a volte sospettate di partigianeria: ad ammetterlo sono due di quei soldati che su ordine superiore hanno schiacciato il grilletto del mitra. Di fronte a una notizia del genere c'è ancora qualcuno disposto a mettere sullo stesso piano gli invasori e gli invasi? Qualcuno ritiene possibile che quel popolo martoriato possa accettare una pace pur che sia? Eai non pochinostrani in pantofole che gironzolano nei talk televisivi e nelle redazioni dei giornali: ritenete davvero possibile trattare alla pari con un dittatore, Vladimir Putin, che autorizza l'uccisione di bambini in questo modo dopo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ryuga81 : @GiovaQuez Ma infatti, siamo troppo belligeranti, mi chiedo perche' non sia emigrato da tempo in Russia dove sono t… - Cianfer77 : @spighissimo @ilkov_ Sei un cialtrone. Svariate volte. L'ultima l'atro ieri secondi i media. In ogni caso te lo c… - _Nico_Piro_ : @MarcelloLhippy @NicolaMelloni Grazie. Ne parlo in ogni presentazione di Maledetti Pacifisti. Non mi sento migliore… - giulianiniluca : @PieroSansonetti I partigiani erano pacifisti? Chiedo -