Lo Chef Morelli dalla parte di Cracco: 'Ristoranti stellati con debiti? La gente non sa mangiare' (Di martedì 18 aprile 2023) Carlo Cracco è uno dei cuochi italiani più famosi anche a livello internazionale, diventato ulteriormente noto grazie alla partecipazione al talent show culinario di grande successo MasterChef Italia. Lo Chef ha un ristorante rinomato a Milano che ha registrato un passivo di 4,6 milioni di euro. Una situazione allarmante sulla quale è prontamente intervenuto in suo collega e amico, lo Chef Giancarlo Morelli che ha dichiarato come si tratti di un segnale di crisi per tutti coloro che fanno alta ristorazione. Il lungo post dello Chef Giancarlo Morelli in sostegno dell'amico Cracco 'Il passivo di Cracco non è il passivo di Cracco è – scrive Morelli in un lungo post su Instagram – il ...

