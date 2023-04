Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Liverpool, attenta: è 'Clasico' di Spagna per Alexander Arnold: Il Liverpool sta pensando ad una vera e propria riv… -

Ma la Roma non è l'unica big italianaal mercato dei futuri svincolati. Calciomercato ... Firmino potrebbe davvero lasciare ilin estate per poi proseguire la sua carriera alla Juve ...Aveva ragione Inzaghi e a Lisbona l'Inter è stata quella che ha in testa da sempre:in ...anno fa aveva regalato partite di grande spessore come la vittoria amara ad Anfield contro il,...Nelle ultime sessioni di mercato, l'Inter è stata semprenei confronti dei giocatori svincolati o a basso costo. E Marotta vuole continuare su questa ...ha recentemente comunicato al...

Liverpool, attenta: è 'Clasico' di Spagna per Alexander Arnold Calciomercato.com

Il Liverpool sta pensando ad una vera e propria rivoluzione della rosa per tornare a competere dalla prossima stagione. Sono tanti i giocatori in partenza, tra cui anche Trent Alexander Arnold.Il Liverpool pensa già alla prossima stagione. Secondo quanto riporta Football Insider, i Reds avrebbero scelto un elemento per rinforzare il centrocampo..