LIVE – Trento-Verona 69-70, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 18 aprile 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Trento-Verona, sfida valida come ventisettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Importante testa a testa come anticipo di questo turno infrasettimanale, tra due squadre alla ricerca di punti pesantissimi per i rispettivi obiettivi. Gli uomini di coach Molin vogliono consolidare la propria posizione in zona playoff, mantenendo almeno il risicato margine di una vittoria sul nono posto. Gli scaligeri, invece, cercano due punti chiave per la salvezza, anche se la vittoria in trasferta manca dal 26 dicembre scorso. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 18 aprile sul parquet della BLM Group Arena, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventisettesima giornata dellaA1di. Importante testa a testa come anticipo di questo turno infrasettimanale, tra due squadre alla ricerca di punti pesantissimi per i rispettivi obiettivi. Gli uomini di coach Molin vogliono consolidare la propria posizione in zona playoff, mantenendo almeno il risicato margine di una vittoria sul nono posto. Gli scaligeri, invece, cercano due punti chiave per la salvezza, anche se la vittoria in trasferta manca dal 26 dicembre scorso. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 18 aprile sul parquet della BLM Group Arena, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME ...

