LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo riprende Carr, azione indemoniata della Ineos (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Pendenze adesso davvero esigenti, continuano a staccarsi in tanti dal plotone. Ancora 2,5 km allo scollino. 14.26 Si è praticamente piantato Simon Carr che viene ripreso dal gruppo. 14.24 Samitier ripreso dal gruppo, mentre a Carr rimangono appena 25 secondi di vantaggio. 14.22 Inizia la salita di Monte di Mezzo: 3,9 km all'8,3% di pendenza media. 14.20 Rimane un minuto scarso di vantaggio a Carr: non dovrebbe bastare per il successo di tappa. 14.18 Ancora piuttosto lungo il trenino della Ineos: ora c'è un piccolo tratto di discesa prima della salita di Monte di Mezzo. 14.16 Schönberger ripreso dal gruppo, anche Samitier sta per venire ...

