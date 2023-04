LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Geoghegan Hart fa bis e rafforza la leadership (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 VINCE Geoghegan Hart IN VOLATA! Nessun problema per la maglia verde che rafforza la sua leadership. 14.41 SCIVOLATA PER FELIX GALL! Parte da solo Geoghegan Hart in volata! 14.40 Attacca anche Buitrago e gli va dietro Geoghegan Hart: situazione che rimane immutata. 14.40 Prova a partire Cepeda, ma gli uomini della Ineos rimangono attaccati. 14.39 Nel gruppetto di testa invece non c’è a sorpresa Aleksandr Vlasov. 14.38 Bravissimo Lorenzo Fortunato che è riuscito a rimanere nel gruppo di testa. 14.36 Sivakov chiude il gap con Buitrago, gruppo che si è ulteriormente selezionato. 14.35 Sivakov accelera l’andatura nel gruppo e quindi c’è un po’ di selezione. 14.35 SANTIAGO ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.42 VINCEIN VOLATA! Nessun problema per la maglia verde chela sua. 14.41 SCIVOLATA PER FELIX GALL! Parte da soloin volata! 14.40 Attacca anche Buitrago e gli va dietro: situazione che rimane immutata. 14.40 Prova a partire Cepeda, ma gli uomini della Ineos rimangono attaccati. 14.39 Nel gruppetto di testa invece non c’è a sorpresa Aleksandr Vlasov. 14.38 Bravissimo Lorenzo Fortunato che è riuscito a rimanere nel gruppo di testa. 14.36 Sivakov chiude il gap con Buitrago, gruppo che si è ulteriormente selezionato. 14.35 Sivakov accelera l’andatura nel gruppo e quindi c’è un po’ di selezione. 14.35 SANTIAGO ...

