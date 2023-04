LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Carr e Vermeulen cercano l’allungo, 140 km all’arrivo (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23 Mancano ormai soltanto 5 km al traguardo volante di Wattens. 11.20 Ricordiamo che davanti ci sono Moran Vermeulen (Austria) e Simon Carr (EF Education-Easypost). Questi due hanno ora 20” di vantaggio sul gruppo. 11.19 Niente da fare per Hollmann, che viene subito ripreso dal gruppo. 11.18 Esce dal gruppo Juri Hollmann. Il corridore della Movistar vuole andare a riprendere il duo di testa. 11.16 Da segnalare che il belga Cian Uijtdebroeks (BORA – hansgrohe) non è partito per la tappa odierna. 11.13 Sono stati percorsi i primi 20 km. 11.10 Foratura per Marti Marquez (Equipo Kern Pharma), che è costretto a fermarsi e viene dunque raggiunto dal gruppo. Restano quindi in due davanti. 11.07 Tra il terzetto in testa e il gruppo principale il gap è di 10”. 11.04 ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23 Mancano ormai soltanto 5 km al traguardo volante di Wattens. 11.20 Ricordiamo che davanti ci sono Moran(Austria) e Simon(EF Education-Easypost). Questi due hanno ora 20” di vantaggio sul gruppo. 11.19 Niente da fare per Hollmann, che viene subito ripreso dal gruppo. 11.18 Esce dal gruppo Juri Hollmann. Il corridore della Movistar vuole andare a riprendere il duo di testa. 11.16 Da segnalare che il belga Cian Uijtdebroeks (BORA – hansgrohe) non è partito per laodierna. 11.13 Sono stati percorsi i primi 20 km. 11.10 Foratura per Marti Marquez (Equipo Kern Pharma), che è costretto a fermarsi e viene dunque raggiunto dal gruppo. Restano quindi in due davanti. 11.07 Tra il terzetto in testa e il gruppo principale il gap è di 10”. 11.04 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si comincia - - Annamcamilloni : RT @ipooh: I concerti del tour AMICIXSEMPRE saranno i nostri concerti più lunghi di sempre. Ci vediamo allo Stadio San Siro a Milano il 6 L… - ClarisMartewall : Non accetto il fatto che Hobi non potrà esibirsi con Yoongi durante il suo tour. Non è giusto! Ci hanno privato dei… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 10:35 per vivere in diretta integrale assieme a noi la seconda tappa del Tour of the Alps #TotA - Cristin97215062 : RT @ipooh: I concerti del tour AMICIXSEMPRE saranno i nostri concerti più lunghi di sempre. Ci vediamo allo Stadio San Siro a Milano il 6 L… -