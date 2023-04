LIVE – Sonego-Halys 1-4 | primo turno Atp Monaco 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 18 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 didi Baviera(terra battuta). Il torinese è reduce dal Masters 1000 di Montecarlo, dove al secondosi è dovuto arrendere in due set di fronte al russo Daniil Medvedev. Adesso perlo scontro con il francese, con cui non si è mai incontrato in carriera. Il numero 65 del mondo ha iniziato la propria stagione sul rosso con una bella semifinale in quel di Estoril (Portogallo). Qui ha perso soltanto al tie-break del terzo e decisivo parziale contro il futuro vincitore Casper Ruud. Prima ancora l’altra semifinale al Challenger di Phoenix e il quartoal Masters 1000 di Miami, ...