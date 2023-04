LIVE Napoli-Milan, Champions League calcio 2023 in DIRETTA: tutto pronto al ‘Maradona’, Milan che difende il minimo vantaggio dell’andata (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:41 Stefano Pioli conferma in blocco la formazione titolare che mercoledì scorso si è aggiudicata la gara di andata. Giroud pienamente recuperato schierato come unica punta, con Bennacer trequartista e ai suoi lati affiancato da Brahim Diaz e Leao. Coppia di centrocampo formata da Krunic e Tonali, con sulla destra in difesa confermatissimo Calabria. 20:38 Nessuna sorpresa nell’undici iniziale scelto da Spalletti, come ampiamente previsto alla vigilia torna dal 1? al centro dell’attacco Victor Osimhen, ai cui lati del tridente agiranno Politano e Kvaratskhelia. Sono due le assenze per il Napoli, entrambe per squalifica: saranno Ndombelé e Juan Jesus a prendere il posto di Anguissa e Kim. 20:35 E’ arrivato il giorno tanto atteso e temuto, o prosegue il sogno o tutto si spegne, ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:41 Stefano Pioli conferma in blocco la formazione titolare che mercoledì scorso si è aggiudicata la gara di andata. Giroud pienamente recuperato schierato come unica punta, con Bennacer trequartista e ai suoi lati affiancato da Brahim Diaz e Leao. Coppia di centrocampo formata da Krunic e Tonali, con sulla destra in difesa confermatissimo Calabria. 20:38 Nessuna sorpresa nell’undici iniziale scelto da Spalletti, come ampiamente previsto alla vigilia torna dal 1? al centro dell’attacco Victor Osimhen, ai cui lati del tridente agiranno Politano e Kvaratskhelia. Sono due le assenze per il, entrambe per squalifica: saranno Ndombelé e Juan Jesus a prendere il posto di Anguissa e Kim. 20:35 E’ arrivato il giorno tanto atteso e temuto, o prosegue il sogno osi spegne, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wamangituka95 : ?? LIVE DA #Napoli #Osimhen è pronto per la grande sfida di #ChampionsLeague contro il #Milan - dbigmark : RT @DiMarzio: #UCL #ChampionsLeague | @sscnapoli-@acmilan, aperti i cancelli dello stadio #Maradona: i primi tifosi iniziano a entrare allo… - NMMadnessLive : RT @NMMadnessLive: Dove vedere Napoli-Milan di Champions League in tv Live Link?? @UEFA23Live Live Link?? @UEFA23Live Dove vedere Napoli… - NMMadnessLive : Dove vedere Napoli-Milan di Champions League in tv Live Link?? @UEFA23Live Live Link?? @UEFA23Live Dove vedere N… - NMMadnessLive : RT @NMMadnessLive: DIRETTA Napoli-Milan, l'attesa dei tifosi al Maradona Live Link?? @UEFA23Live Live Link?? @UEFA23Live DIRETTA Napoli-… -