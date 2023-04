LIVE Napoli-Milan 1-1 (1-2), Champions League calcio 2023 in DIRETTA: il Diavolo compie l’impresa e va in semifinale! (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL Milan BATTE CON UN 2-1 COMPLESSIVO IL Napoli E STACCA IL PASS PER LA SEMIFINALE DI Champions League! 90+4? NON C’E’ PIU’ TEMPO! FINE SECONDO TEMPO, Napoli-Milan 1-1! 90+3? Sull’ennesimo tiro dalla bandierina il n.9 del Napoli trova il guizzo giusto, ultimo minuto tutto da vivere! Ci sarà ancora tempo per un’ultima azione? 90+3? OSIMHEN!!!!! I PARTENOPEI PROVANO A RIAPRIRE TUTTO A UN MINUTO DALLA FINE!!!! Napoli-Milan 1-1! 90+3? Kvaratskhelia mette la milionesima palla in mezzo all’area, Osimhen contrastato dalla difesa del Milan che si rifugia in calcio d’angolo. 90+1? Ultimi tentativi dei padroni di casa per riaprire il ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILBATTE CON UN 2-1 COMPLESSIVO ILE STACCA IL PASS PER LA SEMIFINALE DI! 90+4? NON C’E’ PIU’ TEMPO! FINE SECONDO TEMPO,1-1! 90+3? Sull’ennesimo tiro dalla bandierina il n.9 deltrova il guizzo giusto, ultimo minuto tutto da vivere! Ci sarà ancora tempo per un’ultima azione? 90+3? OSIMHEN!!!!! I PARTENOPEI PROVANO A RIAPRIRE TUTTO A UN MINUTO DALLA FINE!!!!1-1! 90+3? Kvaratskhelia mette la milionesima palla in mezzo all’area, Osimhen contrastato dalla difesa delche si rifugia ind’angolo. 90+1? Ultimi tentativi dei padroni di casa per riaprire il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Verso #NapoliMilan LIVE: apertitvo coi tifosi per De Laurentiis. Cardinale non ci sarà al 'Maradona', presente Sing… - Amine28581181 : RT @cmdotcom: Il #Milan è in semifinale di Champions! Al #Napoli non basta Osimhen, 1-1 al Maradona #NapoliMilan #UCL #uefachampionsleague… - afloresp : RT @MilanNewsit: LIVE MN - Napoli-Milan (1-1): rossoneri in semifinale dopo 16 anni!!!!! - Pall_Gonfiato : ???? IL RING - LIVE REACTION: 'NAPOLI-MILAN' | ORA SU TWITCH ?? - ForzaMI67931706 : RT @MilanNewsit: LIVE MN - Napoli-Milan (1-1): rossoneri in semifinale dopo 16 anni!!!!! -