LIVE Napoli-Milan 0-1 al 45' | decide Giroud dopo una super azione di Leao Meret para un rigore

Al Maradona, il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Milan si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League ...- MILAN Arbitro : Szymon Marciniak POL Assistenti : Pawe Sokolnicki POL, Tomasz Listkiewicz POL Quarto ufficiale : Glenn Nyberg SWE VAR : Tomasz Kwiatkowski POL AVAR : Bartosz Frankowski POL ...Ildovrà vincere con almeno due gol di scarto per evitare i ...

Live Napoli-Milan 0-1: Leao semina tutti, Giroud segna ilmattino.it

40' Conclusione di Ndombele da fuori area, palla che termina in curva. 36' Grosso rischio per il Milan. Leao anticipa Lozano in area ma prende anche il piede. Per Marciniak è ...Partita decisiva per Napoli e Milan allo Stadio Maradona per il passaggio alle semifinali di Champions. Si parte dall’1-0 dei rossoneri a San Siro nella gara d’andata. 33' Due cambi nel Napoli: Lozano ...