LIVE Napoli-Milan 0-1 (0-2), Champions League calcio 2023 in DIRETTA: ultimo quarto d’ora di partita, ai padroni di casa servono due gol per andare ai supplementari (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77? Rimessa in zona difensiva per il Milan, autore fino ad adesso di un’ottima partita fatta di attenzione e fisicità. 75? Ultime mosse a disposizione di Spalletti: escono Rrhamani e Zielinski, entrano Ostigard e Raspadori. 74? Rrhamani raccoglie il traversone ma il suo colpo di testa è nuovamente alto sopra la traversa. 73? Svetta Leao sul primo palo, fondamentale anche sulle palle inattive difensive. Prova l’assalto il Napoli per segnare il gol per riaprire il discorso qualificazione. 72? Zielinski con il sinistro a giro deviato, palla alta sopra l’incrocio ma sarà ancora tiro dalla bandierina per i padroni di casa. 71? Ennesimo pallone messo in mezzo all’area da destra da Lozano, questa volta è Krunic ad anticipare Osimhen ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77? Rimessa in zona difensiva per il, autore fino ad adesso di un’ottimafatta di attenzione e fisicità. 75? Ultime mosse a disposizione di Spalletti: escono Rrhamani e Zielinski, entrano Ostigard e Raspadori. 74? Rrhamani raccoglie il traversone ma il suo colpo di testa è nuovamente alto sopra la traversa. 73? Svetta Leao sul primo palo, fondamentale anche sulle palle inattive difensive. Prova l’assalto ilper segnare il gol per riaprire il discorso qualificazione. 72? Zielinski con il sinistro a giro deviato, palla alta sopra l’incrocio ma sarà ancora tiro dalla bandierina per idi. 71? Ennesimo pallone messo in mezzo all’area da destra da Lozano, questa volta è Krunic ad anticipare Osimhen ...

