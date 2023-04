LIVE Napoli-Milan 0-1 (0-2), Champions League calcio 2023 in DIRETTA: termina il primo tempo, rossoneri con due gol di vantaggio a 45? dalla semifinale (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:54 A tra poco per il secondo tempo! 21:53 primo tempo che si chiude con i rossoneri in vantaggio di due gol nella doppia sfida. Inizio incandescente del Napoli, che pressa e chiude gli avversari nella propria area per un buon quarto d’ora. Arriva poi l’episodio chiave del match, l’arbitro assegna un rigore per il Milan, sbagliato da Giroud. Non c’è però la reazione veemente del Napoli, che anzi sembra sempre più spaventato. Poco dopo arriva infatti il vantaggio della squadra di Pioli, sempre con l’attaccante francese che deposita in rete il pallone dopo l’indomabile e impressionante cavalcata di Leao. Ci sono 45? di speranza per i tifosi del ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:54 A tra poco per il secondo! 21:53che si chiude con iindi due gol nella doppia sfida. Inizio incandescente del, che pressa e chiude gli avversari nella propria area per un buon quarto d’ora. Arriva poi l’episodio chiave del match, l’arbitro assegna un rigore per il, sbagliato da Giroud. Non c’è però la reazione veemente del, che anzi sembra sempre più spaventato. Poco dopo arriva infatti ildella squadra di Pioli, sempre con l’attaccante francese che deposita in rete il pallone dopo l’indomabile e impressionante cavalcata di Leao. Ci sono 45? di speranza per i tifosi del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Verso #NapoliMilan LIVE: apertitvo coi tifosi per De Laurentiis. Cardinale non ci sarà al 'Maradona', presente Sing… - milansette : Diretta Napoli-Milan 0-0, ora LIVE la partita di oggi - larab7226 : GOOOOOOOL #UEFA CHAMPIONS LEAGHE VAI IN DIRETTA: -