LIVE Napoli-Milan 0-1 (0-2), Champions League calcio 2023 in DIRETTA: Kvaratskhelia sbaglia il rigore della speranza per i padroni di casa (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89? OLIVERA! Sempre lui il più pericoloso dalla bandierina, anche questa volta però il suo colpo di testa non trova lo specchio della porta. 88? Theo Hernandez anticipa all'ultimo secondo disponibile Lozano, che stava per impattare tutto solo di testa verso la porta, angolo per i padroni di casa. 87? Trattiene il pallone a terra Origi, calcio di punizione per il Napoli. 86? Sembra finita la benzina nelle gambe degli uomini di Spalletti, il neo entrato Saelemaekers cerca senza successo in mezzo all'area Origi. 85? Gira palla ora la squadra di Pioli, con Messias trovato da Kjaer che si vede murato il suo tiro. 84? Ritocca la formazione anche Pioli: fuori Leao, dentro Saelemaekers. 83? E' forse passato l'ultimo ...

