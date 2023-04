LIVE Napoli-Milan 0-1 (0-2), Champions League calcio 2023 in DIRETTA: i padroni di casa cercano il gol per riaprire il discorso qualificazione (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59? Primo cambio per Pioli: esce Brahim Diaz, entra Messias. 58? KVARA!!! E’ il georgiano il giocatore più pericoloso del Napoli, il n.77 arringa il popolo del ‘ Maradona’ e dopo essersi infilato in mezzo a due avversari tenta il tiro verso la porta, palla alta di un soffio sopra la traversa. 57? Azione caotica e arrembante dei padroni di casa, che però non riescono a trovare lo spazio per tirare verso lo specchio difeso da Maignan. 56? Fase interlocutoria del match, il Napoli non trova la chiave per mettere in difficoltà il Milan, che attende con ordine e si difende senza soffrire. 55? Chiude Tomori su Di Lorenzo; abbattuti anche i tifosi di casa al ‘Maradona’, con i Milanisti che prendono il ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59? Primo cambio per Pioli: esce Brahim Diaz, entra Messias. 58? KVARA!!! E’ il georgiano il giocatore più pericoloso del, il n.77 arringa il popolo del ‘ Maradona’ e dopo essersi infilato in mezzo a due avversari tenta il tiro verso la porta, palla alta di un soffio sopra la traversa. 57? Azione caotica e arrembante deidi, che però non riescono a trovare lo spazio per tirare verso lo specchio difeso da Maignan. 56? Fase interlocutoria del match, ilnon trova la chiave per mettere in difficoltà il, che attende con ordine e si difende senza soffrire. 55? Chiude Tomori su Di Lorenzo; abbattuti anche i tifosi dial ‘Maradona’, con iisti che prendono il ...

