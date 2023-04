LIVE Napoli-Milan 0-1 (0-2), Champions League calcio 2023 in DIRETTA: Giroud porta in vantaggio gli ospiti su una giocata spaziale di Leao (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45+5? Osimhen ha depositato il pallone in rete, c’è però il fischio precedente di Marciniak per un tocco di mano proprio dell’attaccante del Napoli. Urlo strozzato in gola per i tifosi di casa. 45+3? Prova la reazione il Napoli, respinto il tiro di Lobotka dopo un grande intercetto di Bennacer che ha impedito di andare alla conclusione a Zielinski. 45+2? Ora al ‘Maradona’ si sentono solo i tifosi del Milan, arrivati a Napoli da tutta Italia in più di tremila per sostenere la propria squadra. 45+1? Primo cartellino giallo del match, ammonito Theo Hernandez per fallo su Osimhen lanciato in ripartenza. 45? Saranno sei i minuti di recupero in questo primo tempo, giusti per le tantissime interruzioni. 44? giocata ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45+5? Osimhen ha depositato il pallone in rete, c’è però il fischio precedente di Marciniak per un tocco di mano proprio dell’attaccante del. Urlo strozzato in gola per i tifosi di casa. 45+3? Prova la reazione il, respinto il tiro di Lobotka dopo un grande intercetto di Bennacer che ha impedito di andare alla conclusione a Zielinski. 45+2? Ora al ‘Maradona’ si sentono solo i tifosi del, arrivati ada tutta Italia in più di tremila per sostenere la propria squadra. 45+1? Primo cartellino giallo del match, ammonito Theo Hernandez per fallo su Osimhen lanciato in ripartenza. 45? Saranno sei i minuti di recupero in questo primo tempo, giusti per le tantissime interruzioni. 44?...

