LIVE Napoli-Milan 0-0: subito affondo di Kvaratskhelia, poi prova Mario Rui (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli e Milan si giocano tutto: al Maradona si decide chi accederà alle semifinali di Champions League. Azzurri e rossoneri si affrontano... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023)si giocano tutto: al Maradona si decide chi accederà alle semifinali di Champions League. Azzurri e rossoneri si affrontano...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Verso #NapoliMilan LIVE: apertitvo coi tifosi per De Laurentiis. Cardinale non ci sarà al 'Maradona', presente Sing… - sportli26181512 : LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia il match!: 1' Si parte! Amici e amiche di MilanNews. - 100x100Napoli : LIVE-NAPOLI-MILAN - Partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League - - Agenzia_Ansa : CHAMPIONS LEAGUE | Ritorno dei quarti, in campo Napoli-Milan - LIVE #ANSA - NapoliCM : ???? DIRETTA Napoli Milan Champions League: live testuale, cronaca e risultato ??? -