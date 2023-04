LIVE Napoli-Milan 0-0: Meret para un rigore a Giroud! (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli e Milan si giocano tutto: al Maradona si decide chi accederà alle semifinali di Champions League. Azzurri e rossoneri si affrontano... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023)si giocano tutto: al Maradona si decide chi accederà alle semifinali di Champions League. Azzurri e rossoneri si affrontano...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Verso #NapoliMilan LIVE: apertitvo coi tifosi per De Laurentiis. Cardinale non ci sarà al 'Maradona', presente Sing… - ilmionapoli : Napoli-Milan 0-0: atmosfera da brividi, Meret para un rigore a Giroud! LIVE - OnlineSports4K : DIRETTA STREAMING !! en vivo | en direct | watch live | in diretta Milan-Napoli IN DIRETTA:… - thasmin92 : È IL GIORNO DELLA LOTTA #UEFA CHAMPIONS LEAGHE VAI IN DIRETTA: - LiveStreaming8K : DIRETTA STREAMING !! en vivo | en direct | watch live | in diretta Milan-Napoli IN DIRETTA:… -