LIVE Napoli-Milan 0-0, Champions League calcio 2023 in DIRETTA: si parte al ‘Maradona’! Milan che difende l’1-0 dell’andata (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Napoli molto alto che non permette al Milan di iniziare a costruire dal basso, primo intervento di Marciniak per segnalare un fallo di Leao su Rrahmani. 2? Fischi assordanti del ‘Maradona’ quando il possesso è per gli ospiti, prima sgasata di Kvaratskhelia sulla corsia mancina che però si conclude con un nulla di fatto. 1? E’ la formazione rossonera a gestire il primo possesso, con gli ospiti che provano subito ad imbastire la prima manovra offensiva. PRIMO TEMPO 20:58 Giocatori schierati al centro del campo, risuona il mitico inno della Champions! E’ tutto pronto, in palio la semifinale contro la vincente della sfida di domani tra Benfica e Inter! Buon divertimento e buon calcio a tutti! 20:55 Atmosfera fantastica al ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3?molto alto che non permette aldi iniziare a costruire dal basso, primo intervento di Marciniak per segnalare un fallo di Leao su Rrahmani. 2? Fischi assordanti del ‘Maradona’ quando il possesso è per gli ospiti, prima sgasata di Kvaratskhelia sulla corsia mancina che però si conclude con un nulla di fatto. 1? E’ la formazione rossonera a gestire il primo possesso, con gli ospiti che provano subito ad imbastire la prima manovra offensiva. PRIMO TEMPO 20:58 Giocatori schierati al centro del campo, risuona il mitico inno della! E’ tutto pronto, in palio la semifinale contro la vincente della sfida di domani tra Benfica e Inter! Buon divertimento e buona tutti! 20:55 Atmosfera fantastica al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Verso #NapoliMilan LIVE: apertitvo coi tifosi per De Laurentiis. Cardinale non ci sarà al 'Maradona', presente Sing… - sportli26181512 : LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia il match!: 1' Si parte! Amici e amiche di MilanNews. - 100x100Napoli : LIVE-NAPOLI-MILAN - Partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League - - Agenzia_Ansa : CHAMPIONS LEAGUE | Ritorno dei quarti, in campo Napoli-Milan - LIVE #ANSA - NapoliCM : ???? DIRETTA Napoli Milan Champions League: live testuale, cronaca e risultato ??? -