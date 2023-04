LIVE Napoli-Milan 0-0, Champions League calcio 2023 in DIRETTA: pressione asfissiante dei padroni di casa in cerca del gol del vantaggio (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? calcio DI ROGORE PER IL Milan! Ripartenza furiosa dei rossoneri, con Mario Rui che abbatte Leao all’interno dell’area e regala ai rossoneri una grandissima occasione dagli undici metri per portarsi in vantaggio! 21? POLITANO! Il n.21 dal limite dell’area schiaccia la sua conclusione sul primo palo, con il pallone che termina di poco a lato. 20? Cross di Politano su cui la retroguardia del Milan preferisce mettere il pallone in angolo, quinto tiro dalla bandierina per la squadra di Spalletti. 19? Combinano sulla sinistra Leao e Bennacer, Di Lorenzo controlla e il centrocampista rossonero si trascina la palla sul fondo prima di riuscire a ridare la sfera all’attaccante portoghese. 18? Lungo giro palla del Napoli, alla ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21?DI ROGORE PER IL! Ripartenza furiosa dei rossoneri, con Mario Rui che abbatte Leao all’interno dell’area e regala ai rossoneri una grandissima occasione dagli undici metri per portarsi in! 21? POLITANO! Il n.21 dal limite dell’area schiaccia la sua conclusione sul primo palo, con il pallone che termina di poco a lato. 20? Cross di Politano su cui la retroguardia delpreferisce mettere il pallone in angolo, quinto tiro dalla bandierina per la squadra di Spalletti. 19? Combinano sulla sinistra Leao e Bennacer, Di Lorenzo controlla e il centrocampista rossonero si trascina la palla sul fondo prima di riuscire a ridare la sfera all’attaccante portoghese. 18? Lungo giro palla del, alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Verso #NapoliMilan LIVE: apertitvo coi tifosi per De Laurentiis. Cardinale non ci sarà al 'Maradona', presente Sing… - ilmionapoli : Napoli-Milan 0-0: atmosfera da brividi, Meret para un rigore a Giroud! LIVE - OnlineSports4K : DIRETTA STREAMING !! en vivo | en direct | watch live | in diretta Milan-Napoli IN DIRETTA:… - thasmin92 : È IL GIORNO DELLA LOTTA #UEFA CHAMPIONS LEAGHE VAI IN DIRETTA: - LiveStreaming8K : DIRETTA STREAMING !! en vivo | en direct | watch live | in diretta Milan-Napoli IN DIRETTA:… -