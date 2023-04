LIVE Napoli-Milan 0-0 (0-1), Champions League calcio 2023 in DIRETTA: Giroud sbaglia un calcio di rigore! (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33? Si riprende a giocare con il Napoli momentaneamente in dieci, mentre ci sono anche problemi per Mario Rui, piove sul bagnato per Spalletti, costretto a un doppio cambio forzato. 32? Mani sul volto per Politano, che rimane a terra dolorante sul prato dello stadio. Intensifica il riscaldamento Lozano, Politano si è fatto male da solo, non c’è stato nessun contatto con il terzino del Milan. 31? Grandissimo recupero di Theo Hernandez mentre Politano rimane a terra, ennesima interruzione di un primo tempo molto spezzettato. 29? Giro palla tra i difensori della squadra di Spalletti, che crea tanto in attacco ma soffre tremendamente ogni volta che il Milan attacca. 28? Giroud!!!! Seconda occasione colossale sui piedi dell’attaccante francese, ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33? Si riprende a giocare con ilmomentaneamente in dieci, mentre ci sono anche problemi per Mario Rui, piove sul bagnato per Spalletti, costretto a un doppio cambio forzato. 32? Mani sul volto per Politano, che rimane a terra dolorante sul prato dello stadio. Intensifica il riscaldamento Lozano, Politano si è fatto male da solo, non c’è stato nessun contatto con il terzino del. 31? Grandissimo recupero di Theo Hernandez mentre Politano rimane a terra, ennesima interruzione di un primo tempo molto spezzettato. 29? Giro palla tra i difensori della squadra di Spalletti, che crea tanto in attacco ma soffre tremendamente ogni volta che ilattacca. 28?!!!! Seconda occasione colossale sui piedi dell’attaccante francese, ...

