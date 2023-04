LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: lente riflessioni dopo l’apertura (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 12:41 15… Db6, molto umana anche se forse non completamente perfetta. Immediato Nepo con 16. Ce5, vuole lanciare un interessante attacco ora. 12:40 In questa posizione il tempo di Ding Liren a disposizione scende sotto l’ora per le prossime 25 mosse. A pesar de sorprender a Nepo con la “Francesa”, Ding Liren empieza a distanciarse en el marcador de tiempo del GM ruso. ¿Estará ya fuera de preparación? #NepoDing pic.twitter.com/tBoP8Zx1vy — Chess.com en Español (@chesscom es) April 18, 2023 12:36 Velocissima la replica di Nepomniachtchi, che si ritrova con un quarto d’ora di vantaggio sull’orologio. 15. ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:41 15… Db6, molto umana anche se forse non completamente perfetta. Immediato Nepo con 16. Ce5, vuole lanciare un interessante attacco ora. 12:40 In questa posizione il tempo dia disposizione scende sotto l’ora per le prossime 25 mosse. A pesar de sorprender a Nepo con la “Francesa”,empieza a distanciarse en el marcador de tiempo del GM ruso. ¿Estará ya fuera de preparación? #Nepopic.twitter.com/tBoP8Zx1vy — Chess.com en Español (@chesscom es) April 18,12:36 Velocissima la replica di, che si ritrova con un quarto d’ora di vantaggio sull’orologio. 15. ...

