LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: difesa Francese di ritorno in un match dopo decenni

BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren 

11:11 7. C2f3 Ae7 Linea molto interessante che più volte Paul Keres si trovò ad affrontare nella sua era; con il Nero Gulko e Dreev. 

11:09 Mai scelte realmente scontate di Ding, che su 6. dxe5 gioca Cxd5 quando è un po' più popolare (ma non di tanto) Dxe5. 

11:07 La difesa Francese non compariva in un match per il titolo Mondiale esattamente da Bagujo 1978, il primo Karpov-Korchnoi, diventato famosissimo per tutta una serie di vicende legate alla contrapposizione fortissima tra i due, in un'epoca in cui, Bobby Fischer e pochissimi altri a parte, erano gli scacchisti sovietici a dominare la scena.

