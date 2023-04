Litiga con la vicina: la mamma del salumiere-tiktoker Donato De Caprio «Con mollica o senza» uccisa a martellate (Di martedì 18 aprile 2023) Avrebbe avuto una discussione con una vicina di casa. E poi è stata trovata morta nella sua abitazione, presa a martellate, con una corda attorno al collo in un tentativo di soffocamento e, per completare il quadro, il corpo parzialmente bruciato. Vittima del brutale omicidio una donna di 73 anni, Rosa Gigante, trovata nella sua casa in via vicinale Sant’Aniello, nel Comune di Pianura, alle porte di Napoli. A trovare il suo corpo martoriato altri vicini, nel pomeriggio di oggi, 18 aprile. La vittima è la madre di Donato De Caprio, un personaggio molto famoso non solo a Napoli e provincia, ma in tutta Italia, grazie ai 3 milioni di follower su TikTok e i 130 mila su Instagram. Le cause del delitto Sul motivo della lite ancora non ci sono certezze assolute. Si parlerebbe di una discussione forse a causa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023) Avrebbe avuto una discussione con unadi casa. E poi è stata trovata morta nella sua abitazione, presa a, con una corda attorno al collo in un tentativo di soffocamento e, per completare il quadro, il corpo parzialmente bruciato. Vittima del brutale omicidio una donna di 73 anni, Rosa Gigante, trovata nella sua casa in viale Sant’Aniello, nel Comune di Pianura, alle porte di Napoli. A trovare il suo corpo martoriato altri vicini, nel pomeriggio di oggi, 18 aprile. La vittima è la madre diDe, un personaggio molto famoso non solo a Napoli e provincia, ma in tutta Italia, grazie ai 3 milioni di follower su TikTok e i 130 mila su Instagram. Le cause del delitto Sul motivo della lite ancora non ci sono certezze assolute. Si parlerebbe di una discussione forse a causa ...

