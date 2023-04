L’istruttoria dell’Antitrust sulle sigarette elettroniche e Glo Hyper X2: «Informazioni ingannevoli sui rischi per la salute» (Di martedì 18 aprile 2023) L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Bat Italia e di Amazon per presunta pubblicità ingannevole sulle sigarette elettroniche. Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le società Bat Italia e Amazon nei messaggi promozionali del dispositivo Glo Hyper X2 ometterebbero Informazioni o fornirebbero Informazioni ingannevoli in merito ai rischi per la salute legati all’uso del prodotto e al divieto di utilizzo per i minori. Nei messaggi con cui si pubblicizza Glo Hyper X2 non viene esplicitato, o viene affermato in maniera inadeguata, che il suo utilizzo comporta l’emissione di nicotina. L’Agcm ha avviato il procedimento nei confronti di British American Tobacco Italia, Amazon Services ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Bat Italia e di Amazon per presunta pubblicità ingannevole. Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le società Bat Italia e Amazon nei messaggi promozionali del dispositivo GloX2 ometterebberoo fornirebberoin merito aiper lalegati all’uso del prodotto e al divieto di utilizzo per i minori. Nei messaggi con cui si pubblicizza GloX2 non viene esplicitato, o viene affermato in maniera inadeguata, che il suo utilizzo comporta l’emissione di nicotina. L’Agcm ha avviato il procedimento nei confronti di British American Tobacco Italia, Amazon Services ...

