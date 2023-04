(Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) -, 18 aprile 2023 - L'd'sarà protagonista su Raicon, una produzione televisiva, in onda da lunedì 17 aprile a venerdì 21 aprile 2023 all'interno del programma Casa, realizzata da Radiotelevisionena in collaborazione con il Centro di Produzione Rai di Napoli e con il sostegno della Città metropolitana e della Regione Campania. Visibili anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, quattro puntate del format vengono dedicate alla scoperta e alla riscoperta della cosiddettaverde (la più grande dell'Arcipelago campano) e delle sue ineguagliabili caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali. La finalità della serie televisiva è quella di aprire uno scrigno e ...

L'isola d'Ischia su Rai Italia con IschitiAmo Adnkronos

