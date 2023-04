L’Inter non prenderà Lukaku… salvo cambio radicale! (Di martedì 18 aprile 2023) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 17/04/2023 alle 19:49 CEST Il calciatore belga tornerà al Chelsea in estate dopo aver terminato il prestito L’attaccante non ha convinto in Italia a causa dei suoi infortuni e dei suoi pochi gol Inter Milan non ingaggerà il belga Romelu Lukaku a meno che non ci sia un cambiamento radicale nel suo rendimento in questo finale di campagna, quindi l’attaccante tornerà al Chelsea dopo una stagione di prestito che fino ad ora Alla società nerazzurra non è bastatohanno riferito lunedì i media locali. Lukaku è arrivato alL’Inter a fine giugno 2022, dopo un’operazione vicina ai 10 milioni di euro e con il pretesto di essere il tassello fondamentale che mancava la scorsa stagione per alzare lo ‘scudetto’. Tuttavia, il belga, che Tornò con entusiasmo nella città dove diede la sua versione migliore ... Leggi su justcalcio (Di martedì 18 aprile 2023) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 17/04/2023 alle 19:49 CEST Il calciatore belga tornerà al Chelsea in estate dopo aver terminato il prestito L’attaccante non ha convinto in Italia a causa dei suoi infortuni e dei suoi pochi gol Inter Milan non ingaggerà il belga Romelu Lukaku a meno che non ci sia un cambiamento radicale nel suo rendimento in questo finale di campagna, quindi l’attaccante tornerà al Chelsea dopo una stagione di prestito che fino ad ora Alla società nerazzurra non è bastatohanno riferito lunedì i media locali. Lukaku è arrivato ala fine giugno 2022, dopo un’operazione vicina ai 10 milioni di euro e con il pretesto di essere il tassello fondamentale che mancava la scorsa stagione per alzare lo ‘scudetto’. Tuttavia, il belga, che Tornò con entusiasmo nella città dove diede la sua versione migliore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Calciopoli, Palazzi: l'Inter 2006 meritava la B, non lo scudetto - juventusfans : #Report - #Farsopoli: Secondo la relazione di #Palazzi nel 2011 su #Calciopoli bis, l’#Inter con #Facchetti e… - marcoconterio : ???? Denzel Dumfries in uscita dall'#Inter. Sull'???? c'è l'#AstonVilla in vista dell'estate. L'esterno non ha convin… - Franco25879543 : RT @juventusfans: #Report - #Farsopoli: Secondo la relazione di #Palazzi nel 2011 su #Calciopoli bis, l’#Inter con #Facchetti e #Moratti co… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Fiorentina-Atalanta 1-1: Cabral su rigore dopo Maehle, Gasp non prende l‘Inter -