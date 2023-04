L’Inter guarda in casa del Barcellona per rinforzare la difesa (Di martedì 18 aprile 2023) Qualche giorno Piero Ausilio ha incontrato il dirigente del Barcellona Mateu Alemany qualche giorno fa, ecco di cosa hanno parlato. difesa – Nel suo viaggio a Barcellona, Piero Ausilio è andato alla ricerca di un difensore. La situazione dell‘Inter in difesa è nota a tutti. L’unico certo di esserci il prossimo anno è Matteo Darmian. Il dirigente nerazzurro ha guardato in casa blaugrana, che di centrali ne ha diversi. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, i nomi in ballo sarebbero Clement Lenglet, Samuel Umtiti ed Eric Garcia. Situazione complicata per tutti e tre. ACCORDO – Lenglet sembra destinato a rimanere a Londra. Il centrale è in prestito al Tottenham che ha già avviato i contatti per acquistarlo in maniera definitiva. Umtiti invece difficilmente rimarrà al Lecce, ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Qualche giorno Piero Ausilio ha incontrato il dirigente delMateu Alemany qualche giorno fa, ecco di cosa hanno parlato.– Nel suo viaggio a, Piero Ausilio è andato alla ricerca di un difensore. La situazione dell‘Inter inè nota a tutti. L’unico certo di esserci il prossimo anno è Matteo Darmian. Il dirigente nerazzurro hato inblaugrana, che di centrali ne ha diversi. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, i nomi in ballo sarebbero Clement Lenglet, Samuel Umtiti ed Eric Garcia. Situazione complicata per tutti e tre. ACCORDO – Lenglet sembra destinato a rimanere a Londra. Il centrale è in prestito al Tottenham che ha già avviato i contatti per acquistarlo in maniera definitiva. Umtiti invece difficilmente rimarrà al Lecce, ...

