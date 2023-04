Linguaggio da suprematismo bianco L' attacco choc di Schlein a Lollobrigida

(Di martedì 18 aprile 2023) Contro la sostituzione etnica, il ministro propone un piano per incentivare le nascite. La leader dem ribatte con unvergognoso: "Parole disgustose"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #tagada 'Da Lollobrigida parole che ricordano gli anni '30, linguaggio da suprematismo bianco', l'attacco di… - La7tv : #tagada 'Sappiamo da che parte non vogliamo stare: dalla parte di questo governo che si gira dall'altre parte dopo… - MalatestaAgnese : RT @La7tv: #tagada 'Da Lollobrigida parole che ricordano gli anni '30, linguaggio da suprematismo bianco', l'attacco di #EllySchlein al Min… - bartolozzic : RT @La7tv: #tagada 'Sappiamo da che parte non vogliamo stare: dalla parte di questo governo che si gira dall'altre parte dopo la strage di… - LuciaDiMartin18 : RT @La7tv: #tagada 'Da Lollobrigida parole che ricordano gli anni '30, linguaggio da suprematismo bianco', l'attacco di #EllySchlein al Min… -

Forse non tutti ricordano che nella Bibbia la Torre di Babele era basata su ununico, ... - Sovranismo ,e altre derive di destra: "Questo clima è frutto di lassismo morale, di ...'Per noi è sempre più chiaro - rileva con indignazione - che questoesprime l'ideologia delbianco'. La nota cita anche il vicepresidente della Cei, mons. Francesco Savino, ...... questo malgrado alcuni creativi tendano a nascondere la loro essenza dietro unermetico ... dando dunque vita al, al Neoplasticismo , all' Astrattismo Geometrico , e quella di ...

Migranti: Schlein a Lollobrigida, 'linguaggio da suprematismo bianco' Il Tirreno

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Noi non vogliamo stare dalla parte di un ministro che parla di 'sostituzione etnica', che è linguaggio da suprematismo bianco". Così Elly Schlein sulle parole del ministro ...