L'influencer che viene pagata dalle mogli per testare la fedeltà dei mariti: "Ho visto di tutto" (Di martedì 18 aprile 2023) L'influencer che viene pagata dalle mogli per testare la fedeltà dei mariti: è il lavoro che l'influencer Madeline Smith ha deciso di intraprendere quasi per caso dopo aver ricevuto una richiesta d'aiuto da parte di una donna, la quale sospettava che il marito la tradisse. "La prima sconosciuta che mi ha chiesto di mettere alla prova la lealtà del suo partner è stata una madre single di cinque figli. Credeva che il suo fidanzato fosse infedele" ha raccontato l'influencer alla rivista Newsweek. Madeline, che ha un profilo TikTok molto seguito in cui racconta le sue ...

