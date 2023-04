L' inflazione rallenta | ma ecco la doccia fredda | le bollette risaliranno

(Di martedì 18 aprile 2023) Le, ora lo si può dire, si sono sgonfiate. Ma presto. Segno, inequivocabile che sì, l'. Ma non molla. E così, a leggere gli ultimi numeri diffusi dall'Istat, c'è da sorridere, ma solo un po'. L'istituto di statistica ha rivisto al ribasso il dato sull'di marzo al +7,6%. Nella stima preliminare era +7,7% mentre a febbraio il costo della vita si era portato al 9,1%. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona hanno registrato una seppur lieve decelerazione in termini tendenziali (da +12,7% a +12,6%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto mostrano una più decisa frenata (da +9,0% a +7,6%). Dunque, la frenata c'è e si sente. D'altronde, come hanno chiarito da Via Cesare Balbo, la frenata si deve al calo dei prezzi ...

... l'aumento dei tassi d'interesse sui mutui e l'che ha cominciato a erodere il potere d'... "In questi primi mesi del 2023 il mercato immobiliare è entrato in una fase di stallo,e ha ...RAVENNA - Ravenna resta una delle città più care in Italia ma l'sull'onda del calo dei prodotti energetici. Le bollette di gas e luce di marzo pesano infatti il 15,3% in meno rispetto a quelle di febbraio. Nel paniere sono inserite alle voce "...... nella prossima variazione di bilancio '' un adeguamento strutturale e non parziale all'... Sela crescita dei prezzi dei bene energetici (+14,8% a marzo contro il +23,1% di febbraio) ...

Tasso tendenziale (variazione sullo stesso mese dell'anno precedente): +7,1%;Tasso congiunturale (variazione sul mese precedente): -0,6%.