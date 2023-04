L'incontro ad alti livelli - Källenius-Li, i vertici di Mercedes e Nio faccia a faccia (Di martedì 18 aprile 2023) Da che mondo è mondo, i saloni dell'auto sono sempre stati l'occasione per i top manager delle case per incontrarsi, confrontarsi e discutere delle questioni d'attualità che interessano il settore. vertici in molti casi ufficiali, se non addirittura programmati e annunciati alla stampa, ma talvolta anche un po' più dietro le quinte. Come nel caso di quello che abbiamo immortalato, al Salone di Shanghai 2023, tra Ola Källenius, amministratore delegato di Mercedes-Benz Cars, e William Li, il fondatore del marchio elettrico Nio, nato soltanto otto anni fa ma già celebre per alcune soluzioni di assoluta avanguardia nel campo delle auto a zero emissioni, dei software e dell'ecosistema delle EV. L'oggetto (ipotetico) delle conversazioni. Difficile, sulla base delle poche informazioni che circolano nei corridoi, fare scommesse certe su quali ... Leggi su quattroruote (Di martedì 18 aprile 2023) Da che mondo è mondo, i saloni dell'auto sono sempre stati l'occasione per i top manager delle case per incontrarsi, confrontarsi e discutere delle questioni d'attualità che interessano il settore.in molti casi ufficiali, se non addirittura programmati e annunciati alla stampa, ma talvolta anche un po' più dietro le quinte. Come nel caso di quello che abbiamo immortalato, al Salone di Shanghai 2023, tra Ola, amministratore delegato di-Benz Cars, e William Li, il fondatore del marchio elettrico Nio, nato soltanto otto anni fa ma già celebre per alcune soluzioni di assoluta avanguardia nel campo delle auto a zero emissioni, dei software e dell'ecosistema delle EV. L'oggetto (ipotetico) delle conversazioni. Difficile, sulla base delle poche informazioni che circolano nei corridoi, fare scommesse certe su quali ...

