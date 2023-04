L'incidente di Immobile provocato dal semaforo rotto Un tassista racconta un dettaglio...

Ciroverrà dimesso oggi dall'ospedale Agostino Gemelli di Roma, dopo il terribilein auto sul Lungotevere, con le due piccole figlie a bordo, causato dallo scontro con un tram. Ancora ...Un malfunzionamento di un semaforo potrebbe aver innescato l'che ha coinvolto Ciroe un tram nelle vie di Roma domenica mattina. 'Per me è davvero possibile che sia il capitano della Lazio Cirocon il suv, che il conducente del tram ...Commenta per primo Non si spengono le polemiche per l'stradale che ha coinvolto Ciro. L'attaccante della Lazio non ha avuto grosse conseguenze fisiche e ora le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo prima della ...

Ciro Immobile dopo l'incidente: "Tornerò presto" RaiNews

"Tornerò presto", e accanto un cuore biancoazzurro. Così su Instagram Ciro Immobile, dopo l'incidente di ieri mattina con un tram. Il capitano della Lazio ha risposto con queste poche… Leggi ...“Per me è davvero possibile che sia il capitano della Lazio Ciro Immobile con il suv, che il conducente del tram 19 siano passati entrambi con il verde”, afferma Marco S., tassista da 20 anni sulle st ...