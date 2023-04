Liga | giornata 29 | il Barça non sfonda | crisi Espanyol

(Di martedì 18 aprile 2023)fermato sul pareggio a Getafe nella29 della, vince il Real Madrid ma resta ancora lontano dalla vetta (-11). L’Atlético non molla l’inseguimento al secondo posto, il Betis si avvicina alla zona Champions League e l’Athletic Bilbao alle posizioni europee della classifica. Sconfitta inattesa del Villarreal contro il Valladolid, il Valencia è ancora nei guai. Torna a vincere il Rayo dopo un lungo digiuno.29: Cadice-Real Madrid 0-2, Getafe-0-0, Atlético-Almeria 2-1, Bilbao-Real Sociedad 2-0 Il Real Madrid torna al successo in campionato battendo 0-2 in trasferta il Cadice. I blancos restano al secondo posto e tengono a distanza i rivali cittadini dell’Atlètico. Vantaggio di Nacho al 72’ con un destro preciso dalla distanza, raddoppia Asensio al ...

Il Maiorca vince lo scontro da media classifica contro il Celta Vigo , termina 0 - 1 la sfida del Estadio de Balaídos valevole per la 29esimadi2022/23. A sbloccare il risultato ci pensa Ndiaye al 21esimo: l'esterno numero 23 accoglie bene il colpo di testa di Muriqi in area e insacca poi il pallone alle spalle di Villar . La ...Ini Blancos, dopo il successo casalingo per 0 - 2 contro il Cadice, firmato Nacho e Asencio, ... Blackpool - West Brom 2 (ore 20.45) Incontro valevole per la quarantatreesimadi ...In Serie A si gioca il posticipo della 30esima, in campo anche in Inghilterra, Spagna e Portogallo. Successo del River Plate inProfesional argentina Il programma di lunedì 17 aprile si è aperto con laProfesional argentina . ...

Cosa ci ha detto la ventinovesima giornata di Liga DAZN News Italia

Ecco tutti i risultati della ventinovesima giornata di LaLiga 2022/23 e la classifica. Real e Atleti accorciano leggermente dal Barça.Successo esterno per il Maiorca che si impone in casa del Celta Vigo (0-1) nel posticipo della 29/a giornata della Liga. Decisiva la rete di Ndiaye al ...