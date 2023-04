(Di martedì 18 aprile 2023) Una grande notizia per il baseball italiano: Alextorna a giocare in Italia. Ha scelto il. Il polivalente giocatore (ha giocato esterno, interno, designato) ha debuttato inil ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Baseball, #Liddi dalla Major League al Parma. Il ritorno a casa più atteso sarà realtà -

'Eravamo in parola conanche negli anni scorsi ma la trattativa non si è mai concretizzata - spiega Massimo Fochi, general manager del Parma - . Nel corso di quest'inverno abbiamo invece ...... Graziae della presidente della sezione di Lecce, Maria Teresa Caligano. Anche in questo caso, la sintonia con quanto sta svolgendo il Dipartimento è stata assicuratad.ssa Memeo.'Eravamo in parola conanche negli anni scorsi ma la trattativa non si è mai concretizzata - spiega Massimo Fochi, general manager del Parma - . Nel corso di quest'inverno abbiamo invece ...