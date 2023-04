Liberazione e fascisti: sul 25 Aprile le polemiche di chi non conosce la storia (Di martedì 18 aprile 2023) Quest'anno le polemiche sulla ricorrenza della Liberazione sono partite in anticipo, ma le ragioni che le sostengono sono ancora una volta riconducibili a una falsa narrazione degli eventi accaduti in Italia fra il '43 e il '45 incentrata sulla sostituzione della “storia reale con una storia alternativa”. In primo luogo, secondo la vulgata diffusa dalla sinistra, la Liberazione del nostro Paese sarebbe avvenuta grazie all'opera determinante e risolutiva delle azioni dei gruppi partigiani. Come sa, chi ha un minimo di conoscenza storica, l'Italia riconquista la libertà in forza dell'intervento delle Armate anglo-americane che liberano, dopo una lunga e non sempre facile campagna militare, la Penisola dagli occupanti nazisti. Inoltre, occorre ricordare che nella scelta di dare alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Quest'anno lesulla ricorrenza dellasono partite in anticipo, ma le ragioni che le sostengono sono ancora una volta riconducibili a una falsa narrazione degli eventi accaduti in Italia fra il '43 e il '45 incentrata sulla sostituzione della “reale con unaalternativa”. In primo luogo, secondo la vulgata diffusa dalla sinistra, ladel nostro Paese sarebbe avvenuta grazie all'opera determinante e risolutiva delle azioni dei gruppi partigiani. Come sa, chi ha un minimo dinza storica, l'Italia riconquista la libertà in forza dell'intervento delle Armate anglo-americane che liberano, dopo una lunga e non sempre facile campagna militare, la Penisola dagli occupanti nazisti. Inoltre, occorre ricordare che nella scelta di dare alla ...

