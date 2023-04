“L’ho capito in questi giorni”. Isola dei Famosi, appena arrivati e sono subito scintille: Predolin è furioso (Di martedì 18 aprile 2023) Isola dei Famosi 2023, Marco Predolin è il primo nominato. La nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi che vede come opinionisti Vladimir Luxuria (confermata) ed Enrico Papi (new entry al posto di Nicola Savino) e Alvin come inviato è iniziata nella serata di ieri, lunedì 17 aprile. Se qualcuno pensava che programmi del genere potessero essere in crisi, beh, dovrà ricredersi: la prima puntata dell’Isola ha conquistato il 23,33%, cioè quasi tre milioni di spettatori. E scusate se è poco. Terminato il GF Vip 7 tutti – va beh, diciamo tanti – a guardare le gesta dei naufraghi che sull’Isola delL’honduras hanno già scelto il primo leader, anzi i leader della settimana, e cioè Simone Antolini e il compagno Alessandro Cecchi Paone. Grande interesse ha suscitato anche la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023)dei2023, Marcoè il primo nominato. La nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi che vede come opinionisti Vladimir Luxuria (confermata) ed Enrico Papi (new entry al posto di Nicola Savino) e Alvin come inviato è iniziata nella serata di ieri, lunedì 17 aprile. Se qualcuno pensava che programmi del genere potessero essere in crisi, beh, dovrà ricredersi: la prima puntata dell’ha conquistato il 23,33%, cioè quasi tre milioni di spettatori. E scusate se è poco. Terminato il GF Vip 7 tutti – va beh, diciamo tanti – a guardare le gesta dei naufraghi che sull’delnduras hanno già scelto il primo leader, anzi i leader della settimana, e cioè Simone Antolini e il compagno Alessandro Cecchi Paone. Grande interesse ha suscitato anche la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... willycuba65 : capisco il suo nome, JASMINE, sapete da cosa l’ho capito? (Non ci siamo presentati) perché lui sopra l’occhi destro… - its_Cazzimmosa : @AndreaDianetti L'ho letto più volte, ma ancora non ho capito il senso ?? - anna_tpwk_ : Da quanto ho capito in Asia è molto apprezzato lo Yakult COME FANNO ? per un periodo l'ho dovuto prendere ed oltr… - ilaaxflx_ : @badideaxgab bravissima, purtroppo molte persone non si meritano il bene che dai anzi più ne dai e meno te ne torna… - alecrepes : RT @energates: @AndreaTiberio7 Quindi la gente dovrebbe passare il suo tempo a scrollare gli insulti che riceve Andrea Tiberio ed eventualm… -