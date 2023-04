“L’hanno presa”. Catturata l’orsa JJ4 che ha ucciso Andrea Papi: cosa succede ora (Di martedì 18 aprile 2023) Torniamo a parlare dell’orsa che ha ucciso Andrea Papi, il giovane di 26anni morto in Val di Sole lo scorso 6 aprile durante una corsa nel bosco. Le autorità del Trentino Alto Adige fanno sapere che l’orsa JJ4 è stata Catturata nella notte, proprio all’interno della regione. Lo hanno annunciato questa mattina, alle ore 10 nel Palazzo della Provincia autonoma, a Trento. Qui hanno preso la parola il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli che hanno riferito la notizia che probabilmente farà discutere non poco. Chiaramente la tensione tra la Provincia di Trento e il Tar per l’abbattimento dell’orsa JJ4 è ancora altissima. Begli scorsi giorni tra l’altro, l’avvocatura della Provincia ha depositato i documenti richiesti dal Tribunale amministrativo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Torniamo a parlare delche ha, il giovane di 26anni morto in Val di Sole lo scorso 6 aprile durante una corsa nel bosco. Le autorità del Trentino Alto Adige fanno sapere cheJJ4 è statanella notte, proprio all’interno della regione. Lo hanno annunciato questa mattina, alle ore 10 nel Palazzo della Provincia autonoma, a Trento. Qui hanno preso la parola il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli che hanno riferito la notizia che probabilmente farà discutere non poco. Chiaramente la tensione tra la Provincia di Trento e il Tar per l’abbattimento delJJ4 è ancora altissima. Begli scorsi giorni tra l’altro, l’avvocatura della Provincia ha depositato i documenti richiesti dal Tribunale amministrativo. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : L’operaio è morto presumibilmente per una scossa elettrica presa mentre lavorava in un cantiere edile. I titolari d… - putino : Le autorità egiziane hanno abbandonato il piano per la produzione di 40 mila munizioni per le truppe russe. Tale de… - _Nico_Piro_ : #13aprile giornata di solidarietà verso gli opinionisti con l’elmetto. Sulla guerra non ne hanno presa una, adesso… - svperstark : al tempo stesso penso che l’hanno letteralmente presa cani e porci e cosa ho meno di loro? assolutamente niente eppure eccoci qui - beniaminonatale : RT @Gianl1974: Le autorità egiziane hanno abbandonato il piano per la produzione di razzi per le truppe russe Tale decisione, scrive il q… -