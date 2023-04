LG amplia i servizi di Cloud Gaming disponibili sui propri tv

Leggi su tuttotek

(Di martedì 18 aprile 2023) LG Electronics (LG)l’esperienza disuitelevisori 2023 aggiungendo il supporto 4K per NVIDIA GeForce NOW in oltre ottanta Paesi e lanciando il popolareo Boosteroid in oltre sessanta Paesi I nuovirafforzano l’offerta didei TV LG, già arricchita dall’arrivo di Blacknut e Utomik nel 2022. TV LG 2023 ARRIVA IL 4K 60FPS I possessori di TV LG della collezione 2023 potranno ora giocare su GeForce NOW in 4K a 60fps senza necessità di eseguire download o installare software o dispositivi hardware aggiuntivi. GeForce NOW è attualmente disponibile sui TV LG (modelli 2020-2022) con webOS 5.0 e versioni successive in Full HD a 60fps, mentre il supporto per ilo in 4K arriverà ...