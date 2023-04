L' Europarlamento processa Macron sulla Cina I francesi lo difendono | ipocriti

(Di martedì 18 aprile 2023) Le dirompenti dichiarazioni del presidente francese dopo la visita a Xi scatenano il dibattito in aula. Von der Leyen sulle posizioni Usa: “No a cambiamenti unilaterali di Pechino su Taiwan”. Borrell ammette: “Ue divisa”. E anche questo scoglio serve a rafforzare l’alleanza Ppe-sovranisti in vista delle europee 2024

Durante la sessione plenaria dell'Europarlamento viene approvata come ultimo punto la richiesta di un dibattito sui "Diritti dei bambini delle famiglie"

